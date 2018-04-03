Храм Христа Спасителя отремонтирует за 1,6 млрд рублей экс-чиновник мэрии Москвы 

В Москве определили подрядчика для проведения ремонта в храме Христа Спасителя. Стоимость контракта составила 1,6 млрд рублей, а достался он компании бывшего заместителя вице-мэра Москвы Владимира Ресина.
Власти Москвы провели конкурс с ограниченным участием, на котором выбирали подрядчика для ремонта стилобата и балюстрады храма Христа Спасителя. Выбор был сложным, так как единственным участником конкурса по неизвестным причинам оказалось ООО «Концерн „Монарх“, с которым и заключили контракт. Впрочем, при более близком рассмотрении подробностей закупки на 1,6 млрд рублей причина появления единственного поставщика становится более явной — заказчиком конкурса выступает департамент строительства Москвы, а владельцем „Монарха“ является бизнесмен Сергей Амбарцумян, который ранее работал заместителем у вице-мэра Москвы по строительству Владимира Ресина. Старые связи принесли свои плоды.
Как пишет издание „Открытые медиа“, активисты ОНФ уже обжаловали закупку, заявив о незаконном способе ее проведения. По мнению общественников, которое они изложили в жалобе ФАС, проводить закупку услуг по реставрации храма Христа Спасителя необходимо путем электронного аукциона, а не на конкурсе с ограниченным участием.