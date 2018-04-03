Власти Татарстана не разрешат строить МСЗ без положительной экологической экспертизы 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга во вторник, 3 апреля подчеркнула, без получения положительной международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани приниматься не будет. Кроме того, Галимова подтвердила планы инвесторов мусоросжигательного завода (МСЗ) провести встречу с противниками строительства объекта, отметив, что детали такой встречи будут обсуждаться сегодня в течение дня — в рамках рабочих совещаний. «Не могу сказать, в какой конкретно день встретятся с людьми инвесторы, могу лишь отметить, что по поручению президента РТ Метшин встретится в ближайшие дни», — сказала Галимова. Крометого, представитель администрации президента РТ прокомментировала митинг противников строительства МСЗ, который состоится в субботу, 7 апреля. «Решение о проведении принимается исполкомом города. Мне неизвестно, какие решения они приняли, и в каком количестве люди собираются», — резюмировала Лилия Галимова. О поручении президента РТ Рустама Минниханова мэру Казани Ильсуру Метшину «Казанский репортер» писал чуть раньше.