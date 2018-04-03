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В Нижнем Новгороде усилен контроль за качеством речной воды
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В Нижнем Новгороде усилен контроль за качеством речной воды 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Сормовская ТЭЦ усилила контроль за качеством речной воды в связи с начавшимся подъемом уровня воды в Волге и обнаружением на ее поверхности нефтяных пятен. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала «Т плюс».
Со вчерашнего дня, 2 апреля, организован ежедневный отбор проб воды и постоянное визуальное наблюдение за состоянием волжской акватории в районе станции. Как отмечают специалисты, появление нефтяных пятен отмечается практически каждый год во время подъема воды. Нижегородский филиал «Т Плюс» неоднократно обращался в Департамент Росприроднадзора по ПФО с просьбой принять меры для установления источника загрязнения.
По результатам анализов, в текущем году превышения норматива содержания нефтепродуктов в воде пока не наблюдалось, но само их появление вызывает опасения.
«Речная вода используется для охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ и в процессе подготовки химобессоленной воды для подпитки энергетических котлов. Высокое содержание нефтепродуктов в исходной воде может вызвать нарушения в работе тепломеханического оборудования и водно-химического режима станции. Это может привести к ограничениям либо полному прекращению теплоснабжения жителей Сормовского, Канавинского и Московского районов», — отмечают специалисты.
Напомним, Воскресенский «Водоканал» оштрафован на 240 тысяч рублей за загрязнение Ветлуги.
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