В Нижнем Новгороде усилен контроль за качеством речной воды

Сормовская ТЭЦ усилила контроль за качеством речной воды в связи с начавшимся подъемом уровня воды в Волге и обнаружением на ее поверхности нефтяных пятен. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала «Т плюс».

Со вчерашнего дня, 2 апреля, организован ежедневный отбор проб воды и постоянное визуальное наблюдение за состоянием волжской акватории в районе станции. Как отмечают специалисты, появление нефтяных пятен отмечается практически каждый год во время подъема воды. Нижегородский филиал «Т Плюс» неоднократно обращался в Департамент Росприроднадзора по ПФО с просьбой принять меры для установления источника загрязнения.

По результатам анализов, в текущем году превышения норматива содержания нефтепродуктов в воде пока не наблюдалось, но само их появление вызывает опасения.

«Речная вода используется для охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ и в процессе подготовки химобессоленной воды для подпитки энергетических котлов. Высокое содержание нефтепродуктов в исходной воде может вызвать нарушения в работе тепломеханического оборудования и водно-химического режима станции. Это может привести к ограничениям либо полному прекращению теплоснабжения жителей Сормовского, Канавинского и Московского районов», — отмечают специалисты.

Напомним, Воскресенский «Водоканал» оштрафован на 240 тысяч рублей за загрязнение Ветлуги.