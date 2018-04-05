Составлен план мероприятий по локализации нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, это стало известно 4 апреля, в среду, в рамках прошедшего под руководством и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александра Байера выездного межведомственного совещания по вопросам поиска причин появления нефтяных пятен.

Следует отметить, что ранее взять этот вопрос на особый контроль поручил глава региона Глеб Никитин

Местом проведения совещания стала территория сбросного канала Сормовской ТЭЦ — одного из возможных источников загрязнения.

Не исключается также, что к появлению нефтяных пятен привела не деятельность ТЭЦ, а последствия работы предприятий, располагавшихся здесь ранее.

Участники совещания осмотрели несколько объектов, которые могут быть источником загрязнения реки, и обсудили дорожную карту дальнейших действий.

«Мероприятия, которые необходимо предпринять, по итогам совещания были разделены на две части. Первая часть — это долгосрочные и стратегические действия, направленные на поиск источника с привлечением научных институтов, определение оптимальной технологии и ликвидацию накопленного экологического ущерба. Вторая часть — это оперативные меры, которые позволят заградить от загрязнения реку, являющуюся объектом федерального государственного экологического надзора», — рассказал Александр Байер по итогам совещания.

Локализацией нефтяных пятен займется специализированная организация, привлеченная городской администрацией.

Областное правительство рекомендовало городским властям организовать с этой целью на базе МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода» подразделение для ликвидации подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности для срочной ликвидации пятен нефтепродуктов на Волге будет введен с 4 апреля в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что появление нефтяных пятен в Волге вызвало тревогу энергетиков.