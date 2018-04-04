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В Краснодаре женщина с ребенком обнаружили тело мужчины в районе Карасунского озера
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В Краснодаре женщина с ребенком обнаружили тело мужчины в районе Карасунского озера 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Информация о нахождении тела поступила в правоохранительные органы 3 апреля. Известно, что труп был обнаружен женщиной, которая вместе со своим ребенком утром шла по лесопарковой зоне в районе пересечения улиц Димитрова и Селезнева около Карасунского озера.
На место происшествия прибыли полицейские, представители экстренных служб и медики. Последние констатировали смерть, однако признаков насильственных действий в отношении погибшего обнаружено не было.
Как сообщили в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю, личность погибшего устанавливается, на вид ему было 52-63 года. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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