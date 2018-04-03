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В Краснодаре в канаве обнаружили труп мужчины
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В Краснодаре в канаве обнаружили труп мужчины 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля— Новая Кубань. Тело неизвестного обнаружили вчера в Карасунском округе г. Краснодара.
Мужчина лежал в яме глубиной около 1,5-2 метров, наполненной водой в окрестностях улиц Новороссийской и Дежнева.
Люди, обнаружившие его вызвали полицию и скорую. Однако было слишком поздно. По предварительным данным, смерть наступила более суток назад. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Об этом сообщили в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Возможно, мужчина упал в канаву и не смог из нее выбраться.
Личность погибшего устанавливается. Предположительно, он может оказаться БОМЖом. Из особых примет сообщается, что на руке покойного был установлен аппарат Илизарова
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