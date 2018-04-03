В Краснодаре в канаве обнаружили труп мужчины

Краснодар . 3 апреля— Новая Кубань. Тело неизвестного обнаружили вчера в Карасунском округе г. Краснодара.

Мужчина лежал в яме глубиной около 1,5-2 метров, наполненной водой в окрестностях улиц Новороссийской и Дежнева.

Люди, обнаружившие его вызвали полицию и скорую. Однако было слишком поздно. По предварительным данным, смерть наступила более суток назад. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Об этом сообщили в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Возможно, мужчина упал в канаву и не смог из нее выбраться.

Личность погибшего устанавливается. Предположительно, он может оказаться БОМЖом. Из особых примет сообщается, что на руке покойного был установлен аппарат Илизарова