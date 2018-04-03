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Госдума приняла закон о контрольных закупках в сфере санитарно-эпидемиологического надзора
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Госдума приняла закон о контрольных закупках в сфере санитарно-эпидемиологического надзора 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном, чтении закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей.
«Законом предусматривается применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — отмечается в пояснительной записке.
Согласно закону контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.
Также законом расширяется перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с законом правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил формирования и ведения единого реестра проверок, в соответствии с которыми информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в единый реестр проверок. А также полномочиями по установлению порядка принятия решения о проведении контрольной закупки либо внеплановой проверки, особенностей и порядка проведения контрольной закупки, а также учета информации о ней в едином реестре проверок.
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