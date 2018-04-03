Ещё
Омичка добилась, чтобы судебные приставы оплатили ей путёвку за границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичка добилась, чтобы судебные приставы оплатили ей путёвку за границу 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Омска.
Омичка обратилась в суд из-за нерасторопности судебных приставов. Приставы не сняли с женщины ограничение в виде запрета на выезд за границу, хотя она своевременно оплатила долг и уведомила об этом службу.
«Об указанном факте истец узнала только тогда, когда ее не выпустили из аэропорта в самолет, следующий за границу к месту ее отдыха», — пояснили в суде.
Суд встал на сторону омички и взыскал с судебных приставов стоимость путёвки, моральный ущерб и судебные расходы.
Решение уже вступило в законную силу и сторонами не обжаловалось.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске построят 16 остановок, чтобы пустить транспорт через Маршала Жукова В Омске на ул. Волгоградской иномарка снесла бетонный столб В Омске к Родительскому дню организуют десятки выездных торговых точек
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность331
Киевский прокурор появился на телевидении голым95
Стало известно о тайном счете Скрипалей106
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово57
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля29
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение