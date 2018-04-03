Омичка добилась, чтобы судебные приставы оплатили ей путёвку за границу

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Омска.

Омичка обратилась в суд из-за нерасторопности судебных приставов. Приставы не сняли с женщины ограничение в виде запрета на выезд за границу, хотя она своевременно оплатила долг и уведомила об этом службу.

«Об указанном факте истец узнала только тогда, когда ее не выпустили из аэропорта в самолет, следующий за границу к месту ее отдыха», — пояснили в суде.

Суд встал на сторону омички и взыскал с судебных приставов стоимость путёвки, моральный ущерб и судебные расходы.

Решение уже вступило в законную силу и сторонами не обжаловалось.