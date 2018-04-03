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В Курской области начался паводковый период
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В Курской области начался паводковый период 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Спасатели проводят мониторинг территорий, где есть риск подтоплений
С 3 апреля на территории Курской области начался паводковый период. В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры до 15 градусов. По оценке специалистов, масштабы паводка не превысят средних многолетних значений, при этом сохраняется угроза подтопления низменных территорий.
— Ответственные службы заблаговременно начали проводить комплекс мероприятий организационного и технического характера, направленных на минимизацию последствий пропуска весенних паводковых вод, — говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Александр Лапин. — Например, паводковой комиссией города Курска определены объемы предполагаемых работ для подрядчика. Ведется ремонт и инвентаризация плавсредств, заготавливаются строительные материалы. Проводится открытие и очистка ливне-приёмных решеток, смотровых колодцев, оголовков водопропускных труб, промывка ливневой канализации. Спланированы работы по прочистке каналов, лотков от ила и грязи, скол льда у опор пешеходных мостов, очистка канав от сорной растительности, разбор завалов, снос деревьев по берегам рек и проток.
Спасатели регулярно проводят мониторинг паводковой обстановки. Активное снеготаяние на хуторе Майская Заря может причинить неудобства местному населению, пояснили в пресс-службе МЧС. В регионе наблюдается быстрое освобождение рек ото льда, значит, вода с полей и приусадебных участков будет активно уходить в водные артерии. Но в случае ухудшения обстановки, определены места для возможного размещения людей и порядок их эвакуации.
Подтопление жилых домов, как правило, происходит на территориях Сеймского (район улиц Прилужная, Арматурная, Утренняя) и Железнодорожного округов, где в зону подтопления могут попасть до 30 улиц с населением около 1 тысячи человек.
Телефоны паводковых комиссий города Курска:
Городская паводковая комиссия — 51-92-80, 51-92-89;
Паводковая комиссия Центрального округа — 70-23-12;
Паводковая комиссия Железнодорожного округа — 26-12-75;
Паводковая комиссия Сеймского округа — 37-04-70.
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