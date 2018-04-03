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Adult Swim опубликовал очень странную серию «Рика и Морти»
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Adult Swim опубликовал очень странную серию «Рика и Морти» 

Ivi.ru 2 часа назад
1 апреля 2017 года канал Adult Swim порадовал фанатов сериала «Рика и Морти», опубликовав первую серию третьего сезона. В этом году вновь никто ничего не ждал: телеканал Cartoon Network даже не заказал производство 4-го сезона, и сценарий так и остался в зачаточном состоянии. Но Adult Swim все же поддержал традицию и опубликовал 10-минутный эпизод. Странность в том, что, не считая главных героев, у этой серии нет ничего общего с сериалом.
Действие серии «Bushworld Adventures» разворачивается в параллельной вселенной в Австралии. Удивительно, но Рик еще более неадекватен, чем обычно. Автором эпизода выступил австралийский аниматор Майкл Кьюсак, более известный по своим трэшовым короткометражкам. Дэн Хармон к этой серии отношения не имеет.
Источник: IndieWire
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