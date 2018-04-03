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Законы для предпринимателей ужесточают еженедельно, выяснили эксперты
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Законы для предпринимателей ужесточают еженедельно, выяснили эксперты 

pasmi.ru 2 часа назад
Инициативы Государственной думы с 2014 по 2017 год регулярно ужесточают законодательство в сфере экономической деятельности, выяснили специалисты Экспертного координационного центра.
Дума жестко стелет
С 2014 по 2017 год в два раза увеличилось число «экономических» законопроектов. Например, в 2014 году таких законопроектов было принято чуть более 40, а в 2017 году — уже 104.
В докладе Экспертного координационного центра отмечается, что в 2017 году депутаты проголосовали за 512 законопроектов, а 439 из них предполагали внесение поправок в действующие законы. При этом каждая пятая поправка касалась экономической сферы.
За прошлый год депутаты 44 раза ужесточали законодательство для бизнеса. Таким образом, каждую неделю на законодательном уровне вводилась новая или усиливалась действующая мера наказания.
Только 25 из принятых документов способствовали снижению административной нагрузки на бизнес, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на доклад.
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