Ещё
Instagram убила приложение для Apple Watch
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram убила приложение для Apple Watch 

Ferra.ru 38 минут назад
Команда фотосервиса Instagram «убила» собственное приложение для смарт-часов Apple Watch в последнем обновлении клиента для iPhone, выпущенном 2 апреля 2018 года.
Апдейт Instagram для iOS под номером 39.0 согласно официальному списку изменений приносит «общие исправления ошибок и улучшение производительности», но при этом втихаря удаляет приложение Apple Watch.
Как заявил представитель Instagram журналистам французского ресурса iPhoneAddict, приложение для Apple Watch использовало watchOS 1 SDK, который объявлен устаревшим с 1 апреля 2018 года.
Вместо того, чтобы перезапустить приложение, команда сервиса решила прекратить его поддержку. В качестве утешения, разработчики Instagram отмечают, что на смарт-часах по-прежнему доступны оповещения из основного приложения.
Приложение Instagram для Apple Watch было доступно с 2015 года. Instagram одним из первых выпустила приложение для смарт-часов Apple. Разработку приложений под Apple Watch также уже прекратили Twitter, Google Maps, Amazon и eBay.
Ferra.ru: последние новости
Mail.Ru и Роскосмос запускают «Письма в космос» У Yota появились тарифы без голосовой связи и интернета В Одноклассниках появились «Моменты» на базе нейросетей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей80
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя140
Киевский прокурор появился на телевидении голым61
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами125
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт223
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение