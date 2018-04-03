Instagram убила приложение для Apple Watch

Команда фотосервиса Instagram «убила» собственное приложение для смарт-часов Apple Watch в последнем обновлении клиента для iPhone, выпущенном 2 апреля 2018 года.

Апдейт Instagram для iOS под номером 39.0 согласно официальному списку изменений приносит «общие исправления ошибок и улучшение производительности», но при этом втихаря удаляет приложение Apple Watch.

Как заявил представитель Instagram журналистам французского ресурса iPhoneAddict, приложение для Apple Watch использовало watchOS 1 SDK, который объявлен устаревшим с 1 апреля 2018 года.

Вместо того, чтобы перезапустить приложение, команда сервиса решила прекратить его поддержку. В качестве утешения, разработчики Instagram отмечают, что на смарт-часах по-прежнему доступны оповещения из основного приложения.