Телескоп Hubble наблюдал рекордно далекую и древнюю звезду

Если речь идет о галактиках или о взрывах сверхновых, то астрономы могут наблюдать их вплоть до первого поколения, появившегося на заре существования Вселенной, на расстоянии до 11 миллиардов световых лет. Однако они светят исключительно ярко — порой в миллиарды раз сильнее средней звезды. Отдельные же звезды трудно различить уже с расстояния 100 миллионов световых лет. В новой находке ученым помог случай — и Общая теория относительности.

Эйнштейновские уравнения предсказывают, что гравитация массивных тел отклоняет распространение света от прямой и может действовать как линза, иногда «приближая» и «увеличивая» далекие объекты — порой до 50 раз. Гравитационные линзы часто приходили на помощь астрономам, но в этот раз Патрику Келли (Patrick Kelly) и его коллегам удивительно повезло. Они наткнулись на гравитационную линзу, которая «приблизила» звезду, расположенную далеко за ней, более чем в две тысячи раз.

Слева — массивное скопление, послужившее гравитационной линзой для наблюдений отдельной звезды с расстояния около 9 миллиардов световых лет (справа) / ©NASA, ESA, and P. Kelly, University of Minnesota

В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, астрономы сообщают о наблюдениях, проведенных в 2016 и 2017 годах. «На таком расстоянии можно видеть отдельные галактики, но звезда как минимум в сотню раз дальше, чем следующая за ней по удаленности», — объясняет Патрик Келли.

Линзированная звезда MACS J1149 (MACS J1149 Lensed Star 1), или просто Icarus («Икар»), была обнаружена благодаря массивному скоплению галактик MACS J1149+2223, которое расположено от нас в 5 миллиардах световых лет и послужило гравитационной линзой. Ученые отмечают, что Icarus — это голубой гигант спектрального класса В, звезда намного тяжелее, горячее и ярче Солнца.