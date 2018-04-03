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Телескоп Hubble наблюдал рекордно далекую и древнюю звезду
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Телескоп Hubble наблюдал рекордно далекую и древнюю звезду 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Если речь идет о галактиках или о взрывах сверхновых, то астрономы могут наблюдать их вплоть до первого поколения, появившегося на заре существования Вселенной, на расстоянии до 11 миллиардов световых лет. Однако они светят исключительно ярко — порой в миллиарды раз сильнее средней звезды. Отдельные же звезды трудно различить уже с расстояния 100 миллионов световых лет. В новой находке ученым помог случай — и Общая теория относительности.
Эйнштейновские уравнения предсказывают, что гравитация массивных тел отклоняет распространение света от прямой и может действовать как линза, иногда «приближая» и «увеличивая» далекие объекты — порой до 50 раз. Гравитационные линзы часто приходили на помощь астрономам, но в этот раз Патрику Келли (Patrick Kelly) и его коллегам удивительно повезло. Они наткнулись на гравитационную линзу, которая «приблизила» звезду, расположенную далеко за ней, более чем в две тысячи раз.
Слева — массивное скопление, послужившее гравитационной линзой для наблюдений отдельной звезды с расстояния около 9 миллиардов световых лет (справа) / ©NASA, ESA, and P. Kelly, University of Minnesota
В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, астрономы сообщают о наблюдениях, проведенных в 2016 и 2017 годах. «На таком расстоянии можно видеть отдельные галактики, но звезда как минимум в сотню раз дальше, чем следующая за ней по удаленности», — объясняет Патрик Келли.
Линзированная звезда MACS J1149 (MACS J1149 Lensed Star 1), или просто Icarus («Икар»), была обнаружена благодаря массивному скоплению галактик MACS J1149+2223, которое расположено от нас в 5 миллиардах световых лет и послужило гравитационной линзой. Ученые отмечают, что Icarus — это голубой гигант спектрального класса В, звезда намного тяжелее, горячее и ярче Солнца.
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