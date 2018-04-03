Андрей Шимкив призвал к диалогу конфликтующие стороны в Новосибирском районе

Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив встретился с представителями общественности Новосибирского района, выступающими как за, так и против переназначения Василия Борматова на пост главы районной администрации. Целью встречи с активистами стало стремление конструктивного урегулирования сложившейся политической ситуации в районе.

Стоит отметить, что недовольство действиями нынешнего главы вылилось в пикет жителей района перед зданием регионального парламента в день последней сессии, 29 марта. К пикетчикам тогда вышел председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, который сообщил, что в областной парламент поступили обращения как противников действий нынешнего главы района, так и его сторонников. Он пригласил собравшихся на встречу, с тем, чтобы выслушать обе стороны. Как и обещал спикер, такая встреча состоялась.

Представители обеих сторон получили возможность высказаться, первым взял слово организатор мартовского пикета, депутат-коммунист районного совета Новосибирского района Виталий Тихов. Он отметил, что в протестах общественников и жителей нет политической подоплеки, но раскритиковал действующего главу за игнорирование оппозиции. Также, по его словам, инициаторов к проведению пикета подтолкнули проблемы района, на которые «нет реакции никакой».

Между тем, представитель стороны, высказывающей поддержку нынешнему главе, директор ЗАО «Приобское» Виктор Беккер, подчеркнул, что в районе за последние годы произошла большая «перестройка» и был наведен порядок по многим направлениям. Он напомнил о реализации программы «Чистая вода», ремонте дорог, открытии дошкольных учреждений, обновлении школ и газификации сел.

«Надо смотреть на то, что сделано, и как исполняется бюджет», — сказал Беккер, предположив, что споры вокруг вопроса по обращению с землей, связаны с проведенной районными властями инвентаризацией и исключением возможности распоряжаться землей местной власти.

«С этого момента начались все эти выступления оппозиции и проведение протестных акций, просто-напросто не нашли консенсуса», — констатировал он, добавив, что две трети депутатов поддерживают действующего главу района.

Спикер Заскобрания Андрей Шимкив, выслушав обе стороны, отметил, что помочь им, пока они не могут договориться между собой, невозможно.

«Я посчитал своим долгом встретиться с вами и выслушать обе стороны. Если у вас нет диалога — у вас пожизненно война будет. Посмотрите на нас (Законодательное собрание — ред.), у нас четыре фракции… и ума хватило договориться, а мы миллиардные вопросы решаем. Вы сами будоражите весь район. Вам сейчас любого главу поставь — любой будет плохим. То, что я слышу сейчас — отсутствие элементарного здравого и единственно верного подхода — на благо района вместе работать», — резюмировал Шимкив.

Зампред Заксобрания, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте, Владимир Карпов поддержал точку зрения спикера и также призвал убрать из конфликта «политический подтекст».

«Политика делается по-разному. И приносит миллиардные сбережения для области. Когда все четыре фракции Заксобрания единой силой выступили по вопросу непомерного вознаграждения концессионеру — вы знаете — это закончилось снижением суммы на 40 миллиардов рублей. Поэтому призываю вас помимо увлекательного процесса политической борьбы не забывать, что надо дело делать. И делать — в интересах своего района, своих муниципальных образований», — подчеркнул Карпов.

Высказалась также пришедшая на встречу руководитель ассоциации многодетных семей, живущих в поселке Ложок, Татьяна Малыгина . Она попросила всех присутствующих конструктивно урегулировать сложившуюся в районе ситуацию для блага граждан.

«Впервые на такой встрече. Я ни к какой партии не принадлежу. Я пришла сюда за одним — услышьте нас! Будущий глава должен быть таким, чтобы работал с жителями. Проблемы своего муниципального образования мы приходим сюда в Заксобрание решать, или к Шимкиву, или к Панферову, потому что нас на месте не слушают и не слышат. Вот у нас в районе 18 муниципальных образований, и глава района должен за все их решения отвечать. Отвечать так, как диктует этика и правила служебного поведения для руководителя. Это единственное чего мы хотим», — сказала она.

Андрей Шимкив, подводя итоги встречи, также вновь призвал собравшихся к диалогу и напомнил, насколько важно слышать друг друга и договариваться вместо того, чтобы обвинять и нападать на оппонента.

«В том, что ситуация «глухого с немым» сложилась в районе — есть вина и главы района, и председателя совета депутатов. Не исключаю, если необходимо, — мы еще раз можем встретиться до сессии, 27 марта. Мы вместе с руководителями фракций свою позицию, свое видение донесем до временно исполняющего обязанности губернатора. Но вам, как людям активным, как людям, болеющим за район, нужно на примере этой ситуации менять формат взаимодействия в районе. Если нужно — я готов и сам быть посредником, и руководители фракций нам в этом помогут» — предложил Шимкив.