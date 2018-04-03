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Новая золотоизвлекательная фабрика даст Южному Уралу 600 рабочих мест
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Новая золотоизвлекательная фабрика даст Южному Уралу 600 рабочих мест 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил региональному управлению по труду и занятости подготовить персонал для работы на Курасанском месторождении. В рамках его освоения предусмотрено строительство в течение трёх лет золотоизвлекательной фабрики. В результате количество рабочих мест будет увеличено до шестисот человек.
Месторождение «Курасан» расположено на территории Верхнеуральского муниципального района. Правительство Челябинской области намерено поддержать его разработчика — АО «Южуралзолото Группа Компаний», которое принадлежит депутату Законодательного собрания Константину Струкову.
«Технологически проект очень сложный, важное внимание при его реализации должно быть уделено экологическим вопросам, — отметил губернатор Борис Дубровский во время посещения объекта. — Региональное правительство может поспособствовать более быстрой и эффективной его реализации, если решит инфраструктурные вопросы инвестора, связанные с электро— и газоснабжением объекта и развитием автодорожной сети, а также предоставит ряд налоговых льгот. При этом основной упор должен быть сделан на создании новых рабочих мест для жителей Верхнеуральского района».
Предполагается, что налоговые отчисления от реализации проекта могут превысить 600 млн рублей в год, в том числе в областной и местный бюджеты — около 350 млн рублей. В 2017 году на Курасанском месторождении добыли 200 кг технологического золота, общие разведанные запасы оцениваются в 50 тонн.
Напомним, в феврале минимущества сообщило, что в Челябинской области открыто месторождение облицовочного и строительного камня.
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