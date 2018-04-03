Колумбийцы опоили охранника тюрьмы, ушли за добавкой и пропали

По предварительным данным, мужчины-сокамерники напоили своего охранника алкоголем и убедили выпустить их в магазин за добавкой. С тех пор они так и не вернулись, полиция начала поиск беглецов.

Сообщается, что сбежать удалось двум бывшим членам Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК, FARC). Один из них — Джон Гутьеррес Ринкон (Jhon Gutiérrez Rincón) — был приговорен к 40 годам заключения за похищение человека в 2003 году. Вторым оказался Олмедо Варгас (Olmedo Vargas), он ожидал суда по обвинению в краже.

Сотрудники тюрьмы не обнаружили следов взлома или другого ущерба тюремным постройкам, поэтому полагают, что охранник был в сговоре со злоумышленниками. Эту версию подтверждают другие стражи, видевшие, как их коллега распивал спиртное с заключенными. Мужчина после произошедшего отказался пройти тест на опьянение.

Директор учреждения отметил, что кустарное производство алкоголя в тюрьме — обычное дело, несмотря на частые проверки. По его словам, в данном случае «отсутствовал профессионализм, профессиональная этика, и в результате один из сотрудников нарушил протоколы безопасности, что и способствовало побегу». Какое наказание грозит провинившемуся охраннику, не сообщается.

В конце марта в Венесуэле заключенные подожгли матрасы для того, чтобы сбежать из тюрьмы. В результате начался пожар, погибли 68 человек.