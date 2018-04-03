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В подтопленной станице под Волгоградом пенсии развезут на лодках
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В подтопленной станице под Волгоградом пенсии развезут на лодках 

ТАСС 2 часа назад
ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек находятся в зоне подтопления в станице Кумылженской Волгоградской области, во вторник жителям подтопленных домов и приусадебных участков пенсии будут развозить на лодках, сообщил ТАСС глава Кумылженского района Валерий Денисов.
"В зону подтопления попали 1242 жителя станицы Кумылженской. Продукты, хлеб, развозим, передвигаясь по затопленным улицам на лодках. К обеду на лодку посадим почтальона вместе с полицейским и повезем людям пенсии. У нас работают три моторные лодки, одна весельная, но есть еще вездеход, УАЗы, ЗИЛы", — сказал Денисов.
Он уточнил, что такой сильный паводок из-за разлива реки Кумылги наблюдался в районе в 2012 году. Сейчас вода стоит в 39 домах и залила приусадебные участки более 450 домовладений. Всего в станице Кумылженской, которая является райцентром Кумылженского района, проживает около 8 тыс. человек.
"Эвакуировано 100 человек, но они все разместились у знакомых и родственников, хотя пункты временного размещения в двух школах полностью оборудованы. Социальные объекты все работают. Люди, конечно, расстроены, у многих в домах испорчено имущество, но есть и хорошая новость — вода перестала прибывать, в течение ближайших 10 часов, думаю, она начнет уходить", — сказал глава района.
По данным областного управления МЧС, сложная паводковая обстановка наблюдается также в Михайловском и Фроловском районах. В Михайловском подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Там развернуто 5 пунктов временного размещения (ПВР), в которых на данный момент находится 82 человека, из них 14 детей.
На территории Фроловского района в хуторе Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью 310 человек, из них 98 детей. Там развернут один ПВР, в котором находится 10 человек. Кроме того, 42 человек размещены у родственников.
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