Выкинувший кота с 13-го этажа уралец отделался штрафом

Суд оштрафовал екатеринбуржца, выкинувшего кота с 13-го этажа, на 20 000 рублей. Мужчину признали виновным по статье о жестоком обращении с животными, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД

На живодера в полицию 12 января 2018 года пожаловался его сосед. Прибывшие правоохранители обнаружили около многоэтажки на улице Павла Шаманова мертвого черного кота.

Как выяснилось, дома «любитель животных» содержал двух котов: белого Сёму и черного Симбу. В вечер трагедии мужчина выпивал с приятелем, а затем лег спать. Его домашние питомцы в это время затеяли драку и начали шуметь.

Посторонние звуки разозлили хозяина котов: он схватил наиболее агрессивного из них и выбросил с балкона. После этого мужчина вернулся в комнату и стал смотреть телевизор.