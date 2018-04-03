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Закон о совершенствовании системы государственной статистики принят Госдумой
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Закон о совершенствовании системы государственной статистики принят Госдумой 

Агентство «Москва» 11 минут назад
Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании правового регулирования вопросов создания, эксплуатации и развития системы государственной статистики. Решение было принято в ходе пленарного заседания.
«Закон дополняет действующее законодательство положением, согласно которому создание, эксплуатация и развитие системы государственной статистики осуществляются уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.
Авторы документа отмечают, что в федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» ранее отсутствовала норма, предусматривающая полномочия субъектов официального статистического учета по созданию, эксплуатации и развитию системы государственной статистики, что создает препятствия на пути эффективного развития системы государственной статистики.
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