Ещё
Госдума поддержала законопроект о совершенствовании процедуры банкротства граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума поддержала законопроект о совершенствовании процедуры банкротства граждан 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании механизма процедуры банкротства граждан. Документ был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями Николаем Николаевым.
Законопроект разработан с целью повышения социально-реабилитационной направленности процедуры банкротства граждан, установления механизма обеспечения публичности сведений об обременениях имущества, а также усиления защиты имущественных прав участников гражданского оборота.
Законопроектом устанавливается правило, согласно которому отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть после покрытия расходов на процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.
Данные положения основаны на том, что, помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением для него ограничений и с мерами против недобросовестных должников.
«Отсутствие законодательного закрепления списания долгов гражданина в числе целей процедур банкротства препятствует реальному освобождению от долгов, а значит, и возвращению к активной экономической жизни значительного числа граждан», — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума приняла закон о контрольных закупках в сфере санитарно-эпидемиологического надзора Москва представит «Портал поставщиков» на Российском интернет-форуме как «умного» бизнес-помощника Более 144 тыс. человек обратились в МФЦ с начала года для получения загранпаспорта на пять лет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам217
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом86
Тулеев получил новую должность412
Названа причина развития особо злостного рака
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение