Госдума поддержала законопроект о совершенствовании процедуры банкротства граждан

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании механизма процедуры банкротства граждан. Документ был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями Николаем Николаевым

Законопроект разработан с целью повышения социально-реабилитационной направленности процедуры банкротства граждан, установления механизма обеспечения публичности сведений об обременениях имущества, а также усиления защиты имущественных прав участников гражданского оборота.

Законопроектом устанавливается правило, согласно которому отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть после покрытия расходов на процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.

Данные положения основаны на том, что, помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением для него ограничений и с мерами против недобросовестных должников.

«Отсутствие законодательного закрепления списания долгов гражданина в числе целей процедур банкротства препятствует реальному освобождению от долгов, а значит, и возвращению к активной экономической жизни значительного числа граждан», — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.