«Регионы России»: 10 лучших губернаторов регионов РФ 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». «Регионы России» опубликовали рейтинг промышленной активности губернаторов России (данные с 1 января по 21 марта). По словам экспертов, каждый из этих регионов по праву занял свое место в топе рейтинга. 1. Рустам Минниханов
Фото:kremlin.ru Регион: Татарстан
Эксперты отмечают, что Татарстан эффективно использовал налоговые преференции, развивая инфраструктуру, привлекая инвесторов под новые и новые проекты.
Согласно Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан, на её территории выделяются 6 экономических зон (территориально-производственных комплексов (ТПК)).
На территории Нижне-Камской экономической зоны действует особая экономическая зона Алабуга, а также Нижнекамский нефтехимический и Набережночелнинский автомобилестроительный кластеры. 2. Сергей Морозов
Фото:kremlin.ru Регион: Ульяновская область
Гордостью Ульяновской области по праву считается технопарк высоких технологий, широко известный и за пределами региона.
Основной отраслью специализации является машиностроение, на долю которого приходится 56% объёма промышленного производства.
Представлено авиастроением, приборостроением, станкостроением, автомобилестроением.
Важное место в отрасли занимает группа заводов автомобильной промышленности, которые производят около 95% российских автобусов и немногим более 10% грузовых автомобилей. 3. Анатолий Артамонов
Фото:kremlin.ru Регион: Калужская область
Губернатор Калужской области был одним из «пионеров» индустриальных парков. Еще не была сформирована законодательная база, но он рискнул, начав развивать это направление.
В итоге, в регионе работает более 10 индустриальных парков, две особых экономических зоны и т.д.
Соответственно, в область охотно заходят иностранные инвесторы, создано уже немало совместных предприятий (в частности, по сборке автомобилей европейских и японских марок). 4. Андрей Клычков
Фото:kremlin.ru Регион: Орловская область
На Орловщине действует особый режим инвестиционной деятельности. Осуществлен крупный международный лизинговый проект «Пшеница-2000», предполагающий укрепление связки город—село сетью совместных производств. Международные корпорации также проявляют интерес к региону.
В Орле открыто алмазное производство (ЗАО «Золотой Орел»), ООО «Фригогласс-Евразия» по выпуску холодильного оборудования. Действует инсулиновый завод Санофи-Авентис Восток. 5. Василий Голубев
Фото:kremlin.ru Регион: Ростовская область
Ростовская область славится сельскохозяйственной инфраструктурой. Благодаря федеральной программе, в регионе удалось создать благоприятные условия для крупного бизнеса в сфере АПК (в частности, для с/х машиностроения). Недаром, именно в этом регионе базируется такой холдинг, как Россельмаш. 6. Алексей Дюмин
Фото:kremlin.ru Регион: Тульская область
В Тульской области губернатор сменился совсем недавно, но уже заслужил от экспертов положительные отзывы.
В регионе представлено оборонное (КБП, Тульский оружейный завод, ОАО «Октава»), сельскохозяйственное (Тула, Плавск), инструментальное машиностроение (Венёвский завод алмазного инструмента, Венёв), электроника (Донской и Богородицк), подъемно-транспортное, горно-шахтное и горно-рудное машиностроение («Северо-Задонский экспериментальный завод», Ясногорск, Тула), химическое и нефтехимическое, машиностроение для легкой и пищевой промышленности. 7. Андрей Травников
Фото:kremlin.ru Регион: Новосибирская область
Новосибирская область выделилась сферой образования и наукоемкой промышленностью. На территории области расположено около 50 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса.
Подавляющее большинство из них находится в Новосибирске, который входит в десятку крупнейших центров ВПК России.
В Новосибирском Академгородке расположены десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа НГУ, Институт исследований патологии кровообращения. Недалеко от Новосибирска, в наукограде Кольцово находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В поселке Краснообск расположено Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук. 8. Андрей Воробьев
Фото:kremlin.ru Регион: Московская область
Московскую область недаром называют «маленькая Москва» — странно было бы, если бы этот регион не вышел в лидеры, учитывая темпы того же строительства там, отмечают эксперты.
Промышленность региона использует преимущественно привозное сырьё; она основывается на мощной научно-технической базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью Москвы. 9. Дмитрий Миронов
Регион: Ярославская область
Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны.
Около 300 ярославских предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях.
Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. 10. Рустэм Хамитов
Фото:kremlin.ru Регион: Башкортостан
10 место заняла Башкирия. Эта республика развивает нефтедобычу, строительство, сельское хозяйство: словом, потенциал региона здесь использован на все 100%.
Экономика республики характеризуется многоотраслевой структурой с высокими показателями комплексности развития.
Основной специализацией по-прежнему остаются обрабатывающие производства, в первую очередь нефтепереработка.