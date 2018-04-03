«Регионы России»: 10 лучших губернаторов регионов РФ

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика». «Регионы России» опубликовали рейтинг промышленной активности губернаторов России (данные с 1 января по 21 марта). По словам экспертов, каждый из этих регионов по праву занял свое место в топе рейтинга. 1. Рустам Минниханов

Эксперты отмечают, что Татарстан эффективно использовал налоговые преференции, развивая инфраструктуру, привлекая инвесторов под новые и новые проекты.

Согласно Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан, на её территории выделяются 6 экономических зон (территориально-производственных комплексов (ТПК)).

На территории Нижне-Камской экономической зоны действует особая экономическая зона Алабуга, а также Нижнекамский нефтехимический и Набережночелнинский автомобилестроительный кластеры. 2. Сергей Морозов

Гордостью Ульяновской области по праву считается технопарк высоких технологий, широко известный и за пределами региона.

Основной отраслью специализации является машиностроение, на долю которого приходится 56% объёма промышленного производства.

Представлено авиастроением, приборостроением, станкостроением, автомобилестроением.

Важное место в отрасли занимает группа заводов автомобильной промышленности, которые производят около 95% российских автобусов и немногим более 10% грузовых автомобилей. 3. Анатолий Артамонов

Губернатор Калужской области был одним из «пионеров» индустриальных парков. Еще не была сформирована законодательная база, но он рискнул, начав развивать это направление.

В итоге, в регионе работает более 10 индустриальных парков, две особых экономических зоны и т.д.

Соответственно, в область охотно заходят иностранные инвесторы, создано уже немало совместных предприятий (в частности, по сборке автомобилей европейских и японских марок). 4. Андрей Клычков

На Орловщине действует особый режим инвестиционной деятельности. Осуществлен крупный международный лизинговый проект «Пшеница-2000», предполагающий укрепление связки город—село сетью совместных производств. Международные корпорации также проявляют интерес к региону.

Орле открыто алмазное производство (ЗАО «Золотой Орел»), ООО «Фригогласс-Евразия» по выпуску холодильного оборудования. Действует инсулиновый завод Санофи-Авентис Восток. 5. Василий Голубев

Ростовская область славится сельскохозяйственной инфраструктурой. Благодаря федеральной программе, в регионе удалось создать благоприятные условия для крупного бизнеса в сфере АПК (в частности, для с/х машиностроения). Недаром, именно в этом регионе базируется такой холдинг, как Россельмаш. 6. Алексей Дюмин

В Тульской области губернатор сменился совсем недавно, но уже заслужил от экспертов положительные отзывы.

Новосибирская область выделилась сферой образования и наукоемкой промышленностью. На территории области расположено около 50 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса.

Подавляющее большинство из них находится в Новосибирске , который входит в десятку крупнейших центров ВПК России.

В Новосибирском Академгородке расположены десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа НГУ, Институт исследований патологии кровообращения. Недалеко от Новосибирска, в наукограде Кольцово находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В поселке Краснообск расположено Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук. 8. Андрей Воробьев

Московскую область недаром называют «маленькая Москва» — странно было бы, если бы этот регион не вышел в лидеры, учитывая темпы того же строительства там, отмечают эксперты.

Промышленность региона использует преимущественно привозное сырьё; она основывается на мощной научно-технической базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью Москвы. 9. Дмитрий Миронов

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны.

Около 300 ярославских предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях.

Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. 10. Рустэм Хамитов

10 место заняла Башкирия. Эта республика развивает нефтедобычу, строительство, сельское хозяйство: словом, потенциал региона здесь использован на все 100%.

Экономика республики характеризуется многоотраслевой структурой с высокими показателями комплексности развития.

Основной специализацией по-прежнему остаются обрабатывающие производства, в первую очередь нефтепереработка.