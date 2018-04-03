Ростовчанин лег загорать прямо посреди проезжей части в Стройгородке

Приход тепла в донскую столицу заставляет совершать ростовчан самые удивительные поступки. Соскучившийся по летнему солнцу мужчина решил принять солнечные ванны прямо посреди проезжей части. Фотографии «загоральщика» выложили в социальные сети прохожие. Молодой человек в одни трусах лежит на газоне «зеленого островка» на Военведе. Вместо пляжного полотенца он использовал собственную одежду, чтобы весеннее солнце не напекло голову — прикрыл лицо майкой.

«Ты не ты, когда хочешь лета» — шутят ростовчане. Многие отметили, что уже не в первый раз видят этого любителя солнечных ванн. Причем демонстрирует он свою наготу на разных газонах Ростова.