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Ростовчанин лег загорать прямо посреди проезжей части в Стройгородке
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Ростовчанин лег загорать прямо посреди проезжей части в Стройгородке 

Деловое сообщество 17 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Приход тепла в донскую столицу заставляет совершать ростовчан самые удивительные поступки. Соскучившийся по летнему солнцу мужчина решил принять солнечные ванны прямо посреди проезжей части. Фотографии «загоральщика» выложили в социальные сети прохожие. Молодой человек в одни трусах лежит на газоне «зеленого островка» на Военведе. Вместо пляжного полотенца он использовал собственную одежду, чтобы весеннее солнце не напекло голову — прикрыл лицо майкой.
«Ты не ты, когда хочешь лета» — шутят ростовчане. Многие отметили, что уже не в первый раз видят этого любителя солнечных ванн. Причем демонстрирует он свою наготу на разных газонах Ростова.
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