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Самойлова рассказала о советах от Аллы Пугачёвой
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Самойлова рассказала о советах от Аллы Пугачёвой 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российская участница конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова рассказала о советах, которые ей иногда даёт певица Алла Пугачёва, сообщает kp.ru. По словам Самойловой, она планирует советоваться с Пугачёвой в преддверии своего выступления на Евровидении.
«Я периодически ей позваниваю, рассказываю о своих новостях. Бывает, что и Алла Борисовна позвонит, если увидит меня где-то на телевидении. Говорит: «Юлька, ты там глаза сощурила, нельзя так делать». Очень приятно, что она следит за мной», — заявила Самойлова.
Она добавила, что скоро выпускает книгу, где тоже есть история, связанная с Пугачёвой.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме оценили шансы Самойловой на «Евровидении».
RT на русском: последние новости
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