Певица Юлия Самойлова призналась, что Алла Пугачева следит за ее судьбой и дает советы

28‐летняя Юля Самойлова, которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, которое пройдет в этом году в Лиссабоне , рассказала о том, какие у нее отношения с Аллой Пугачевой . По словам Юлии, Алла Борисовна интересуется ее творчеством и периодически дает свои рекомендации. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Певица призналась, что перед выступлением на Евровидении обязательно позвонит Алле Борисовне и посоветуется с ней.

Я периодически ей позваниваю, рассказываю о своих новостях. Бывает, что и Алла Борисовна позвонит, если увидит меня

где-то на телевидении. Говорит: — «Юлька, ты там глаза сощурила, нельзя так делать». Очень приятно, что она следит за мной

Юлия добавила, что скоро выпустит книгу, в которой есть отдельная история, связанная с Аллой Пугачевой.

Певица Юлия Самойлова выступит на Евровидении в Лиссабоне с песней под названием I Won’t Break. В прошлом году она собиралась представить на Евровидении-2017

в Киеве другую песню о любви под названием Flame is burning. Однако тогда власти Украины запретили Самойловой въезд на территорию страны