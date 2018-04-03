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Певица Юлия Самойлова призналась, что Алла Пугачева следит за ее судьбой и дает советы
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Певица Юлия Самойлова призналась, что Алла Пугачева следит за ее судьбой и дает советы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
28‐летняя Юля Самойлова, которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, которое пройдет в этом году в Лиссабоне, рассказала о том, какие у нее отношения с Аллой Пугачевой. По словам Юлии, Алла Борисовна интересуется ее творчеством и периодически дает свои рекомендации. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Певица призналась, что перед выступлением на Евровидении обязательно позвонит Алле Борисовне и посоветуется с ней.
Я периодически ей позваниваю, рассказываю о своих новостях. Бывает, что и Алла Борисовна позвонит, если увидит меня
где-то  на телевидении. Говорит: — «Юлька, ты там глаза сощурила, нельзя так делать». Очень приятно, что она следит за мной
Юлия Самойлова.
Юлия добавила, что скоро выпустит книгу, в которой есть отдельная история, связанная с Аллой Пугачевой.
Певица Юлия Самойлова выступит на Евровидении в Лиссабоне с песней под названием I Won’t Break. В прошлом году она собиралась представить на  Евровидении-2017
в Киеве другую песню о любви под названием Flame is burning. Однако тогда власти Украины запретили Самойловой въезд на территорию страны
из-за  ее выступления в Крыму.
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