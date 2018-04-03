Саратов загадили домашние собаки

Нечистоты оставляют после себя питомцы, которых выгуливают жители областного центра.

Собачьи экскременты лежат даже на пешеходной улице Волжской. Причем, порой достигают совершенно колоссальных размеров. Хотя, слонов и лошадей здесь пока не водили. Только собаки выгуливаются. Не очень культурными хозяевами.

Культурные собачники просят своих «коллег» убирать за питомцами, которые, естественно не виноваты. А вот людям не помешало бы подумать над тем, где и как выгуливать животных.

«Раньше я г..на особо не замечала. Лежит оно себе на газонах, и лежит. Главное, на тротуарах бывает редко и если бывает, то в основном лошадиное, видно издалека. Не замечала, пока не завела собаку. Хожу, как приличная, с совочком. Какульки за своей песей складываю в мешочек и выбрасываю в мусорные баки. Страдаю от одиночества ввиду отсутствия единомышленников, но всего более — от того, что собака моя пытается вкусить этой пакости. Также не радует глаз, когда идешь по тропинке, окружающие ее кучи. Это все на Рахова, на ее благоустроенной части. Ругаем власть мы постоянно. Но вот хорошо же (мне, во всяком случае). Выхожу из дома, иду по красивому парку до собачьей площадки. Но почему же хозяева собак не могут сохранять все это в чистоте? Неужели приятно, когда ваша собака ходит по говняному полю?» — написала на Facebook Жительница Саратова Елена Лапшина (стилистика автора сохранена — Ред.).

Собачница предлагает местным властям и, в частности, депутатам, подумать всерьез над принятием закона, который бы предусматривал штрафные санкции для владельцев питомцев в случае загрязнения животными окружающей среды.