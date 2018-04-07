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На Урале шесть человек погибли в лобовом ДТП с участием полицейского
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На Урале шесть человек погибли в лобовом ДТП с участием полицейского 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Свердловской области в лобовом ДТП с участием сотрудника полиции погибли шесть человек, передает
"Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Кто из двух водителей выехал на встречную, не уточняется.
Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых, авария произошла в районе 9-го километра автодороги Камышлов-Ирбит: «На абсолютно сухой, чистой, ровной дороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей — ВАЗ 21015 и Hyundai».
Погибли шесть человек: три в одной машине, три — в другой. Все жертвы ДТП — жители Камышлова. Их личности установлены. В автомобиле ВАЗ находилась семья — мама, папа и сын 2000 года рождения.
"За рулем Hyundai находился действующий сотрудник местной полиции из конвойной службы, сегодня он находился на выходном. Его имя Илья, 1996 года рождения", — добавил глава пресс-службы.
ОВД Камышлова возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух и более лиц"). Назначены автотехнические экспертизы.
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