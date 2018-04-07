На Урале шесть человек погибли в лобовом ДТП с участием полицейского

Свердловской области в лобовом ДТП с участием сотрудника полиции погибли шесть человек, передает

со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Кто из двух водителей выехал на встречную, не уточняется.

Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых , авария произошла в районе 9-го километра автодороги Камышлов-Ирбит: «На абсолютно сухой, чистой, ровной дороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей — ВАЗ 21015 и Hyundai ».

Погибли шесть человек: три в одной машине, три — в другой. Все жертвы ДТП — жители Камышлова . Их личности установлены. В автомобиле ВАЗ находилась семья — мама, папа и сын 2000 года рождения.

"За рулем Hyundai находился действующий сотрудник местной полиции из конвойной службы, сегодня он находился на выходном. Его имя Илья, 1996 года рождения", — добавил глава пресс-службы.

ОВД Камышлова возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух и более лиц"). Назначены автотехнические экспертизы.