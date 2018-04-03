Более 300 нарушений выявлено в деятельности организаций для детей-сирот на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Прокуратура выявила более 300 нарушений выявлено в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на Урале. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Управления генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО).

"По поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева прокурорами субъектов РФ, входящих в УрФО, проведены проверки исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания. Всего прокурорами на территории округа выявлено 340 нарушений требований законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях устранения которых внесено 177 представлений, по результатам их рассмотрения 16 виновных должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено 32 дела об административных правонарушениях по различным статьям КоАП РФ, в органы полиции направлено 9 материалов, по которым к настоящему времени возбуждено два уголовных дела", — говорится в сообщении.

В учреждениях были выявлены не единичные нарушения требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, факты несвоевременного сообщения в органы полиции сведений о самовольных уходах воспитанников и организации их розыска. Также выявлены случаи неисполнения работниками обязанности по взысканию с родителей, лишенных родительских прав, денежных средств на содержание детей. Не во всех случаях принимались меры к своевременной организации диспансеризации несовершеннолетних. Кроме этого, ведомство обнаружило факты бездействия по зафиксированным случаям причинения телесных повреждений воспитанникам детских домов.

Поводом для надзорных мероприятий стала резонансная ситуация, связанная с криминальными посягательствами в отношении несовершеннолетних воспитанников школы-интерната в Челябинской области

"Установлено, что одной из основных причин ЧП в Челябинской школе-интернате, явилась халатность должностных лиц Центрального управления социальной защиты населения администрации Челябинска. Мужчина, совершавший преступные посягательства в отношении воспитанников, имел доступ в учреждение благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников — без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения мотивов получения такого разрешения.

Наряду с этим, выявлены грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий их пребывания в данном учреждении, не был организован надлежащий режим посещений воспитанников", — добавили там.

Четыре виновных должностных лица — в том числе руководители управления социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства муниципального района привлечены к дисциплинарной ответственности, а трудовые отношения с директором школы-интерната прекращены.