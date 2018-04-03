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Журналисты Первого канала помыли памятник Чижевскому
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Журналисты Первого канала помыли памятник Чижевскому 

Калуга 24 12 минут назад
Фото: Калуга 24
Городские власти показывали съемочной группе Первого канала, как они приводят Калугу в порядок после зимы. В течение трех дней Первый канал снимал, как в Калуге чистят тротуары от наледи, моют остановки, светофоры, дорожные знаки и ограждения. Журналисты побывали на субботнике, проведенной активистами одной из калужских территориальных общин в образцовом подъезде, и увидели, как работает лучший по итогам 2017 года дворник Калуги. Как сообщили в пресс-службе городской управы, начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев познакомил журналистов с планом проведения весенней «страды» и принципами распределения технических ресурсов, а специалисты муниципального предприятия Калугаспецавтодор — с техникой, используемой для очистки ливневых колодцев. Вместе с сотрудниками Калугаспецавтодора члены съемочная бригада помыла памятник Александру Чижевского, установленный перед зданием Института истории и права КГУ имени Циолковского. Фото С. Гришунова Как сообщается, отснятый материал должен войти в цикл сюжетов о весенних хлопотах муниципалитетов разных городов и наиболее показательных инициативах в этой сфере на территории России.
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