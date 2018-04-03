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DPA: германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию
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DPA: германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию 

ТАСС 19 минут назад
БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест экс— главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона с целью его дальнейшей экстрадиции в Испанию. Об этом сообщило во вторник агентство DPA.
Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.
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