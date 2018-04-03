DPA: германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию 

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС
/. Прокуратура
германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест экс— главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона с целью его дальнейшей экстрадиции в Испанию
. Об этом сообщило во вторник агентство DPA.
Пучдемон был задержан в ФРГ
25 марта на пути из Финляндии
в Бельгию
, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.