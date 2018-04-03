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Минсельхоз России зарегистрировал катумскую породу овец, выведенную во Всеволожске
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Минсельхоз России зарегистрировал катумскую породу овец, выведенную во Всеволожске 

Интересант 18 минут назад
Выведенную в Ленобласти новую породу овец зарегистрировало Министерство сельского хозяйства РФ. Таково решение ведомственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве, которая признала селекционным достижением и рекомендовала включить в государственный реестр катумскую породу. Это дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной материал на территории России.
Селекционные работы по выведению породы велись 20 лет в хозяйстве Катумы, расположенном во Всеволожском районе. Это гладкошерстная порода овец мясного направления, не требующая стрижки.
В прошлом году в госреестр также был внесен выведенный в Ленобласти сорт картофеля «Гусар». Кроме того, подана заявка на признание новой породы рыб — «Ропшинская золотая».
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