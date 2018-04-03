В МИД дали емкое определение слайдам Британии по делу Скрипаля

«Шесть знаменитых слайдов, которые были выпущены посольством Великобритании, свидетельствуют об очень печальном положении, поскольку все, что там написано, представляет собой абсолютную неправду, один большой фейк, и на самом деле он предназначен лишь для одного — не допустить нормализации отношений с Россией, не допустить по большому счету восстановления нормального, прагматичного сотрудничества в сфере общих интересов, не допустить осуществления проекта большой Европы», — цитирует Грушко РИА «Новости»

Замминистра отметил, что в последние годы Запад сформировал в отношении России нарратив, не имеющий ничего общего с действительностью.

Также Грушко заявил, что у России и Запада практически нет общей стратегической повестки дня.

«Когда у нас нет общей повестки дня, и увы на сегодняшний день приходится говорить о том, что у нас с Западом сегодня нет фактически глобальной стратегической повестки дня, конечно, дипломатия не может сыграть роль, которую она призвана играть», — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 27 марта была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Отмечалось, что шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.