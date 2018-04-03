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В МИД дали емкое определение слайдам Британии по делу Скрипаля
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В МИД дали емкое определение слайдам Британии по делу Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Слайды, которые посольство Великобритании в России обнародовало по делу Скрипаля, являются одним большим фейком, направленным на то, чтобы не допустить нормализации отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Шесть знаменитых слайдов, которые были выпущены посольством Великобритании, свидетельствуют об очень печальном положении, поскольку все, что там написано, представляет собой абсолютную неправду, один большой фейк, и на самом деле он предназначен лишь для одного — не допустить нормализации отношений с Россией, не допустить по большому счету восстановления нормального, прагматичного сотрудничества в сфере общих интересов, не допустить осуществления проекта большой Европы», — цитирует Грушко РИА «Новости».
Замминистра отметил, что в последние годы Запад сформировал в отношении России нарратив, не имеющий ничего общего с действительностью.
Также Грушко заявил, что у России и Запада практически нет общей стратегической повестки дня.
«Когда у нас нет общей повестки дня, и увы на сегодняшний день приходится говорить о том, что у нас с Западом сегодня нет фактически глобальной стратегической повестки дня, конечно, дипломатия не может сыграть роль, которую она призвана играть», — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 27 марта была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Отмечалось, что шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.
Госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, приняв на веру утверждения об ответственности России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.
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 Ещё 5 источников 
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