На Дальнем Востоке коэффициент рождаемости превысил среднероссийский

Суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке сейчас равен 1,858, что превышает средний российский показатель, равный 1,762. Об этом на пленарном заседании IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев

Повышать показатель будут и дальше, в том числе с помощью мер поддержки молодым семьям дальневосточников. В частности, планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, в том числе и первых, ввести налоговые льготы для многодетных семей. Помимо этого есть планы расширить направления использования материнского капитала, выдаваемого субъектами. Для улучшения жилищных условий семей, где появляются дети, разработают специальные программы, где будут использоваться механизмы социальной ипотеки, индивидуального жилищного строительства и других.

Напомним, что в принятой правительством РФ Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года содержатся целевые показатели. Так, к 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в федеральном округе должен составить 1,95, к 2025 0 — 2,05.

Демографический вопрос на Дальнем Востоке стоит остро уже много лет. Численность населения в ДФО на 1 января 2016 года составляла 6,2 миллиона человек или 4,2 процента населения страны. Максимальным же этот показатель был в 1991 году, когда в регионе проживало больше восьми миллионов человек. Спад начался после развала СССР. Люди уезжали в основном в центральные и западные регионы страны. С 1991 по 2000 годы макрорегион покинуло больше 1,2 миллиона человек. Отток населения, хотя и не такой масштабный, продолжается до сих пор.

Справка «РГ»

IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральный властей, экспертов в области демографии и представителей работодателей Дальнего Востока. К обсуждению предложены вопросы, касающиеся мер поддержки в социальной сфере, формирования миграционной привлекательности макрорегиона, укреплении института семьи, повышения рождаемости.