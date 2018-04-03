Воронежцы делятся фотографиями затопленных улиц

Пользователи городского сообщества «ВКонтакте» «Типичный Воронеж» делятся снимками затопленных городских улиц.

Таяние снега из-за резкого потепления привело к тому, что многие участки оказались под водой. В частности, местные жители жалуются, что затопленными оказались подход к детскому саду на улице Волго-Донской, Ольховый переулок, пешеходные дорожки и проезжая часть во дворах на улице Миронова и др.