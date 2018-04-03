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Воронежцы делятся фотографиями затопленных улиц
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Воронежцы делятся фотографиями затопленных улиц 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пользователи городского сообщества «ВКонтакте» «Типичный Воронеж» делятся снимками затопленных городских улиц.
Таяние снега из-за резкого потепления привело к тому, что многие участки оказались под водой. В частности, местные жители жалуются, что затопленными оказались подход к детскому саду на улице Волго-Донской, Ольховый переулок, пешеходные дорожки и проезжая часть во дворах на улице Миронова и др.
При этом на совещании в мэрии, которое прошло 2 апреля, врио главы города Вадим Кстенин потребовал уделить особое внимание мониторингу территории и своевременной ликвидации подтоплений.
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