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В Воронеже отремонтируют 8 мостов
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В Воронеже отремонтируют 8 мостов 

Вести Воронеж 49 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В их числе 5 пешеходных путепроводов. Городские власти начали поиск подрядчика для ремонта 8 мостов. Работы пройдут на Северном мосту, на улице 9 мая через реку Усманку, на мосту на водосбросе водохранилища. Также планируют обновить 5 пешеходных путепроводов: через железнодорожные пути на Московском проспекте и Остужева и сразу 3 — на улице Героев Сибиряков. На этих объектах заменят деформационные швы, асфальт и плиты проезжей части, восстановят тротуарные блоки, ограждения и лестницы. Подрядчик будет должен завершить ремонт 30 сентября. А масштабный ремонт дорог в Воронеже уже стартовал — почти на неделю раньше запланированного срока.
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