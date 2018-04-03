«Город поплыл». Воронежцы поделились снимками затопленного Воронежа

А снег только начал таять. Март установил рекорд по количеству выпавших осадков за последние 100 лет в Воронеже и оказался самым снежным месяцем зимы 2017/18. Многие горожане предполагали, что с наступлением тепла улицы затопит, и оказались совершенно правы. «Хотели весны — получайте», пишут недовольные воронежцы в соцсетях и выгладывают фото утопающего города. «Вести-Воронеж» собрали фотографии и видео, сделанные в самых «плавающих» местах областного центра, а также комментарии к ним.

«Миронова, 43. Невозможно проехать транспорту. Тротуар наполовину в воде».

Фото — «Типичный Воронеж»

«Переулок Опытный. Воронеж. Красиво… Чувствуешь себя полярником. Жаль вертолёта с провизией не дождаться, а своим ходом в магазин не дойдёшь».

Фото — «Типичный Воронеж»

«Ольховый переулок поплыл! Ливнёвок нет, а воды с каждым днем становится всё больше».

Фото — Надежда Стебунова «Остановка Нижняя, пер. Ольховый, 9а и 9б. Вот такое „море“ во дворе моего дома после каждого дождя. Бывает даже тротуар полностью затоплен. Добраться до подъезда практически невозможно, хоть вплавь плыви в прямом смысле этого слова. Дом новый. Девять лет, как сдали. Только вот как его в эксплуатацию приняли и поставили на баланс, большой вопрос. Элементарного слива для воды нет».

Видео — Ирина Стрелецкая

«Иркутская тоже плавает. У кого сапоги есть резиновые, желательно 37 размер? Не могу добраться до машины, помогите».

«Саврасова тоже растаяла»

Фото — Всеволод Владимиров

Фото — Санёк Черенков

Видео — группа «МДПС Воронеж»