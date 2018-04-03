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Лифты многоэтажек Махачкалы заменят
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Лифты многоэтажек Махачкалы заменят 

Mirmol.ru 40 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Лифты многоэтажек Махачкалы заменятВ Республике Дагестан планируется замена старых лифтов в многоэтажках. По плану капитального ремонта в текущем году заменят 18 единиц подъемных устройств.
Во время обсуждения данного вопроса на совещании, представитель Ростехнадзора РД Тажудин Шахбанов поделился, что важной составляющей в оборудовании лифтов является наличие компетентного специалиста по установке, которых, к сожалению, в настоящее время в Дагестане нет.
Специалисты регионального фонда капитального ремонта поделились, что приблизительно 80% лифтов в квартирах республики используются регулярно более 25 лет и такой износ может грозить безопасности жителей.
По данным пресс службы Дагестанского Фонда капитального ремонта, проводить замену будет ООО «Лифт-сервис+». Новые подъёмные устройства будут оборудованы в трех многоэтажках Махачкалы, расположенных по адресам:
Ул. А. Гаджиева 12 А (2 лифта)
Ул. Петра I 59А (6 лифтов)
Ул. Акушинского 28 (6 лифтов)
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