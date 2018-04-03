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На уфимском озере завёлся бобёр-отшельник
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На уфимском озере завёлся бобёр-отшельник 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Жители микрорайона Инорс рассказали об одиноком бобре, которого прогнали из семейства его сородичи. Со слов уфимца Андрея Протасова, несколько недель назад на Тёплом озере появился молодой бобёр-«холостяк». Вокруг грызуна уже сложилась городская легенда — дескать, не приняло его семейство, и теперь ему приходится выживать в одиночку.
Жителю Уфы повезло — ему удалось заснять животное на камеру мобильного телефона. На кадрах ролика видно, что бобёр занят работой — собирает веточки для своей хатки.
На озере в Уфе поселился бобёр
— Мне сестра о нем поведала, она по той дороге на работу ходит. Вчера пошел выслеживать. Бобер довольно часто вылезает наружу, особенно в такую погоду, как сейчас. Про то, что его выгнало семейство, поведали прохожие, которые не первый раз его наблюдают, — рассказал Андрей.
Несмотря на вынужденную изоляцию, зверь приносит пользу местным жителям. Со слов Андрея, он повалил уже несколько стволов деревьев, которые порастащили пенсионеры, живущие неподалёку.
Житель Уфы планирует в ближайшее время вновь наведаться к бобру-одиночке. Для «холостяка» он припас свежей морковки.
— Хотелось бы, конечно, и остальных увидеть тоже, — говорит уфимец.
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