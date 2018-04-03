На уфимском озере завёлся бобёр-отшельник

Жители микрорайона Инорс рассказали об одиноком бобре, которого прогнали из семейства его сородичи. Со слов уфимца Андрея Протасова, несколько недель назад на Тёплом озере появился молодой бобёр-«холостяк». Вокруг грызуна уже сложилась городская легенда — дескать, не приняло его семейство, и теперь ему приходится выживать в одиночку.

Жителю Уфы повезло — ему удалось заснять животное на камеру мобильного телефона. На кадрах ролика видно, что бобёр занят работой — собирает веточки для своей хатки.

На озере в Уфе поселился бобёр

— Мне сестра о нем поведала, она по той дороге на работу ходит. Вчера пошел выслеживать. Бобер довольно часто вылезает наружу, особенно в такую погоду, как сейчас. Про то, что его выгнало семейство, поведали прохожие, которые не первый раз его наблюдают, — рассказал Андрей.

Несмотря на вынужденную изоляцию, зверь приносит пользу местным жителям. Со слов Андрея, он повалил уже несколько стволов деревьев, которые порастащили пенсионеры, живущие неподалёку.

Житель Уфы планирует в ближайшее время вновь наведаться к бобру-одиночке. Для «холостяка» он припас свежей морковки.

— Хотелось бы, конечно, и остальных увидеть тоже, — говорит уфимец.