«Ох уж эта творческая атмосфера»: Александра Бортич прогулялась по городу в маске мыши

На днях молодая актриса Александра Бортич отправилась в Берлин и уже успела опубликовать несколько фотографий, сделанных во время прогулок по городу. Правда догадаться, что на снимках запечатлена именно она, оказалось не так-то просто из-за выбранного актрисой оригинального образа.

Александра Бортич начала свою актерскую карьеру всего четыре года назад, но за это время успела отлично зарекомендовать себя в нескольких успешных фильмах и сериалах, а также поработать с именитыми профессионалами. Восходящая звезда активно ведет профиль в Инстаграме и любит удивлять подписчиков необычными, забавными, а иногда даже странными фотографиями. Чувство юмора не покидает Александру и во время путешествий. Сейчас актриса находится в Берлине и уже начала публиковать фото-отчет о поездке. Однако на всех снимках на головах Бортич и ее спутников красуются маски зверей.

Поклонники Александры видели ее уже во многих образах, но маска мыши стала для них полной неожиданностью. Первый снимок, сделанный в магазине, значительно поднял подписчикам настроение и вызвал массу вопросов о том, где Бортич с друзьями приобрела подобные аксессуары. Такая реакция, судя по всему, вдохновила актрису на продолжение и она опубликовала еще одну фотографию, повествующую о приключениях попугая и мыши. Подписчики попросили ее на этом не останавливаться и выразили надежду на появление других забавных снимков.

«Нужно срочно создавать серию фоток в этих масках в разных ситуациях!» «Ох уж эта Творческая Атмосфера.» «Блин, вот Мыш выглядит реально очень здорово. Всякие популярные маски лошади и рядом не стояли.» «Ты такая настоящая! Очень интересные маски. Что за магазин?»

Александра Бортич и раньше отличалась любовью к необычному внешнему виду. Не так давно она показала, как выглядела 5 лет назад, что заставило многих её подписчиков поностальгировать.