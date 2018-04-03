Ещё
«Ох уж эта творческая атмосфера»: Александра Бортич прогулялась по городу в маске мыши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ох уж эта творческая атмосфера»: Александра Бортич прогулялась по городу в маске мыши 

Eva.ru 27 минут назад
Фото: Eva.ru
На днях молодая актриса Александра Бортич отправилась в Берлин и уже успела опубликовать несколько фотографий, сделанных во время прогулок по городу. Правда догадаться, что на снимках запечатлена именно она, оказалось не так-то просто из-за выбранного актрисой оригинального образа.
Александра Бортич начала свою актерскую карьеру всего четыре года назад, но за это время успела отлично зарекомендовать себя в нескольких успешных фильмах и сериалах, а также поработать с именитыми профессионалами. Восходящая звезда активно ведет профиль в Инстаграме и любит удивлять подписчиков необычными, забавными, а иногда даже странными фотографиями. Чувство юмора не покидает Александру и во время путешествий. Сейчас актриса находится в Берлине и уже начала публиковать фото-отчет о поездке. Однако на всех снимках на головах Бортич и ее спутников красуются маски зверей.
Поклонники Александры видели ее уже во многих образах, но маска мыши стала для них полной неожиданностью. Первый снимок, сделанный в магазине, значительно поднял подписчикам настроение и вызвал массу вопросов о том, где Бортич с друзьями приобрела подобные аксессуары. Такая реакция, судя по всему, вдохновила актрису на продолжение и она опубликовала еще одну фотографию, повествующую о приключениях попугая и мыши. Подписчики попросили ее на этом не останавливаться и выразили надежду на появление других забавных снимков.
«Нужно срочно создавать серию фоток в этих масках в разных ситуациях!» «Ох уж эта Творческая Атмосфера.» «Блин, вот Мыш выглядит реально очень здорово. Всякие популярные маски лошади и рядом не стояли.» «Ты такая настоящая! Очень интересные маски. Что за магазин?»
Александра Бортич и раньше отличалась любовью к необычному внешнему виду. Не так давно она показала, как выглядела 5 лет назад, что заставило многих её подписчиков поностальгировать.
Eva.ru: последние новости
«Неужели от Бибера?»: СМИ заговорили о беременности Селены Гомес Анна Хилькевич подтвердила свою беременность «Не тесноват наряд?»: в сети считают, что Наташа Королева набрала лишний вес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами130
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение