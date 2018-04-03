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Полностью оправданы. Суд решил, что врачи невиновны
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Полностью оправданы. Суд решил, что врачи невиновны 

АиФ-Новосибирск 26 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Напомню, что более двух лет назад в нашу редакцию обратилась жительница Новосибирска, которая рассказала, что её сына — студента университета — Илью Б. убили. Друзья парня позже подтвердили её рассказ и поделились подробностями инцидента: в кальянной на ул. Космической в Новосибирске студент сделал замечание шумному посетителю.
Спустя несколько дней он и его приятели снова проводили там вечер. Когда Илья вышел на улицу, то возле этого заведения получил удар в живот ножом от того самого хама, который тут же скрылся. Друзья попытались вызвать «скорую», но диспетчер отказалась принимать вызов — потому что не смогли сообщить точный адрес, но сказали, что ЧП произошло рядом с общежитием НГТУ № 3. Не теряя времени, ребята поймали такси и уже через 10–15 минут привезли раненого в приёмное отделение клинической больницы № 34. Однако, по словам матери и его друзей, раненый более часа пролежал на кушетке без медицинской помощи. Мать посчитала, что медики могли бы спасти жизнь её сыну, если бы были порасторопнее, и подала иск в суд.
В ноябре 2017 года Ленинский районный суд Новосибирска при рассмотрении этого дела установил, что раненого доставили в больницу действительно быстро. Дата и время поступления есть в журнале приёма больных — 00 часов 35 минут. Хирург и анестезиолог рассказали, что незамедлительно повезли пострадавшего из приёмного покоя в операционную и оказали всю необходимую помощь. Однако в забрюшинной полости раненого уже было 3 литра крови — это обильная кровопотеря, несовместимая с жизнью. Свидетельства друзей раненого суд оценил критически, поскольку они были нетрезвы, их суждения о том, как должна оказываться медицинская помощь, основана на субъективно обывательском опыте. К тому же медпомощь раненому оказывали в операционной, куда посторонние не допускаются.
В возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или специальным правилом) отказано в связи с отсутствием события преступления. Суд решил: отказать в компенсации морального вреда, причинённого смертью родственника, вызванной некачественным оказанием медицинской помощи, и во взыскании расходов на погребение в полном объёме с ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34».
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