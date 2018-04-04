Финляндия усложнила жизнь иностранным любителям заработать на клубничке

C января 2018 года Финляндия законодательно закрепила статус сезонных работников после притеснений иностранных сборщиков ягод. Теперь для того, чтобы отправиться на сезонные заработки в Суоми, понадобится специальная виза. Ivbg.ru рассказывает новые правила поездки «на клубнику».

Что случилось?

В начале 2018 года в Финляндии вступил в силу акт о сезонных работниках, регулирующий право на сезонные работы в республике. Согласно новым правилам, для того, чтобы официально поехать на сезонные работы, гражданам стран, не входящих в состав Европейского Союза , нужно будет получить специальное разрешение на работу.

Почему произошли изменения?

До 2018 года статус людей, которые приезжали в Финляндию на сезонные работы по туристической визе, никак не был определен, что делало приезжих работников уязвимыми перед различного рода злоупотреблениями. Например, в 2017 году владельца финской фермы приговорили к 20 месяцам тюрьмы условно и выплате 200 тысяч евро своим работникам. Мало того, что мужчина заставлял работать таиландских сборщиков ягод по 15 часов, так еще и принуждал их отдавать большую часть заработанных денег. А жили гости из Таиланда в транспортных контейнерах. После столь резонансного дела финский минтруд решил действовать на законодательном уровне, обязав потенциальных работников получать специальные визы.

То есть теперь необходимо получать особую визу?

Да, с этого года Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге будет выдавать специальные визы для сезонной работы, которые дают право работать 90 дней в течение полугода. А чтобы получить такую визу, нужно будет предоставить действующий контракт, где указано место работы, прописаны обязанности, зарплата, график, дата начала работ, а также объяснение об условиях проживания. Финский минтруд надеется, что заключение договоров станет еще одним способом защиты приезжих рабочих от возможного произвола со стороны владельцев ферм и плантаций.

Единственное исключение — это сборщики дикорастущих ягод. Дело в том, что сбор лесных грибов и ягод регулируется специфическим финским законом jokamiehenoikeus, который разрешает делать на природе все, кроме нарушения личного пространства людей и вреда экологии. Если вы собираетесь на такие работы меньше, чем на 3 месяца, то разрешение на работу вам не потребуется. Но все равно придется предоставить консульству приглашение от работодателя.

А с шенгенской визой меня работать не пустят?

Работать на сезонных работах по обычной шенгенской визе с этого года не получится. Консульство Финляндии требует обращаться за разрешением на сезонную работу даже при условии наличия открытого шенгена, выданного финской дипмиссией. Работа без специальной визы будет считаться нарушением трудового законодательства Суоми.

Куда можно подать заявления на визу для сезонной работы и что для этого нужно?

Подать документы на оформление визы можно в Генеральное консульство Финляндии с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по предварительный записи. Время приёма можно забронировать самостоятельно через интернет по адресу http://visa.finland.eu.

Для подачи заявления на визу необходимы следующие документы:

распечатанная визовая анкета, которая заполняется в одном экземпляре латинскими буквами на сайте визового центра;

1 цветная фотография паспортного формата;

действующий загранпаспорт;

страховой медицинский полис для выезжающих за границу;

оригинал паспорта гражданина РФ и его копия;

документы или соответствующая информация, по которым обосновывается цель и условия поездки (в нашем случае, это контракт от работодателя).

Все прилагаемые к визовой анкете документы должны быть представлены в оригинале с обязательным приложением их копий.

Как найти сезонную работу в Финляндии?

Вакансии на сезонные работы чаще всего анонсируются за несколько месяцев до их начала на сайте Министерства труда Финляндии или на других сайтах, где размещаются предложения с работой (Monster.fi, Oikotie.fi, Jobstep.net). Кроме того, можно посмотреть сайты агентств barona и careerjet. Подробнее о поиске сезонной работы в Суоми читайте в материале ivbg.ru.

Вопросы по поводу потенциального работодателя можно задать в генеральное Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, отправив им запрос по электронной почте (visa.pie@formin.fi).