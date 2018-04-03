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В новом микрорайоне Челябинска появятся аллеи для прогулок и цветочные клумбы
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В новом микрорайоне Челябинска появятся аллеи для прогулок и цветочные клумбы 

Хорошие новости 26 минут назад
Фото: Хорошие новости
Молодой микрорайон Челябинска «Парковый-2» обретет новые цветники и прогулочные аллеи. Об этом сообщил директор управляющей компании, которая обслуживает новостройки. Причем, все работу произведут этой весной в рамках апрельских субботников.
— Для микрорайона планируется закупить саженцы шаровидной ивы, а также другие виды деревьев и кустарников. Здесь же будут обустроены цветники, — говорит директор управляющей компании Валерий Цыганаш. — В нашем молодом микрорайоне такого озеленения еще не было.
Помимо благоустройства территории жителям «Паркового-2» в этом году пообещали и насыщенную культурную программу. В ближайших планах — празднование Дня Победы и Международного дня защиты детей.
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