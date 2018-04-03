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Брифинг по итогам проверок цен в аэропортах Подмосковья пройдет в РИАМО 4 апреля
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Брифинг по итогам проверок цен в аэропортах Подмосковья пройдет в РИАМО 4 апреля 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В среду, 4 апреля, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг заместителя руководителя Московского областного УФАС России Дмитрия Стрельникова на тему: «Итоги проверки цен на продукты питания в аэропортах Московской области».
На мероприятии будут представлены итоги рассмотрения дел, возбужденных по результатам проверки цен на услуги общественного питания.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: m.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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