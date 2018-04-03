Брифинг по итогам проверок цен в аэропортах Подмосковья пройдет в РИАМО 4 апреля

На мероприятии будут представлены итоги рассмотрения дел, возбужденных по результатам проверки цен на услуги общественного питания.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.