Ещё
На Дону лишились лицензии более десятка управляющих компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дону лишились лицензии более десятка управляющих компаний 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
По данным Государственной жилищной инспекции, общая сумма превысила сто миллионов рублей. В связи с этим Госжилинспекция по региону аннулировала лицензию на деятельность этих управляющих компаний. Они работали в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске и Таганроге. В плачевном финансовом положении находятся и другие УК.
Чтобы не платить по счетам, владельцы компаний идут на различные хитрости, к примеру, создают новые предприятия с похожими названиями. В итоге в Ростовской области сейчас зарегистрировано более 20 управляющих компаний с одинаковым названием (разница может быть лишь в написании слова со строчной или заглавной буквы), что законодательно запрещено. Запрет вступил в силу с середины января этого года.
Кроме того, накопив долги, УК переводят обслуживаемые ими дома в управление других организаций, зарегистрированных как юридическое лицо. На самом деле руководство старыми и новыми компаниями осуществляют одни и те же директора.
Между тем  Сотрудники инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области проверили, как УК содержат придомовую территорию многоквартирных домов. По словам заместителя руководителя инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области Татьяны Гордеевой, были осмотрены сотни дворов.
— Всего за последний месяц сотрудники инспекции оценили состояние придомовой территории порядка тысячи многоквартирных домов (988). В список нарушителей попало более десяти управляющих компаний. Основные нарушения — не убран снег и наледь, тротуары и подходы к контейнерным площадкам не обработаны противогололедной смесью, — пояснила Гордеева
Российская Газета: последние новости
Во Франции началась забастовка железнодорожников Какой земельный налог начислят в 2018 году дачникам в Подмосковье Деловой туризм в Петербурге поддержат субсидиями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами130
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение