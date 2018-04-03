На Дону лишились лицензии более десятка управляющих компаний

Волгодонске и По данным Государственной жилищной инспекции, общая сумма превысила сто миллионов рублей. В связи с этим Госжилинспекция по региону аннулировала лицензию на деятельность этих управляющих компаний. Они работали в Ростове-на-Дону, Азове Таганроге . В плачевном финансовом положении находятся и другие УК.

Чтобы не платить по счетам, владельцы компаний идут на различные хитрости, к примеру, создают новые предприятия с похожими названиями. В итоге в Ростовской области сейчас зарегистрировано более 20 управляющих компаний с одинаковым названием (разница может быть лишь в написании слова со строчной или заглавной буквы), что законодательно запрещено. Запрет вступил в силу с середины января этого года.

Кроме того, накопив долги, УК переводят обслуживаемые ими дома в управление других организаций, зарегистрированных как юридическое лицо. На самом деле руководство старыми и новыми компаниями осуществляют одни и те же директора.

Между тем Сотрудники инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области проверили, как УК содержат придомовую территорию многоквартирных домов. По словам заместителя руководителя инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области Татьяны Гордеевой, были осмотрены сотни дворов.

— Всего за последний месяц сотрудники инспекции оценили состояние придомовой территории порядка тысячи многоквартирных домов (988). В список нарушителей попало более десяти управляющих компаний. Основные нарушения — не убран снег и наледь, тротуары и подходы к контейнерным площадкам не обработаны противогололедной смесью, — пояснила Гордеева