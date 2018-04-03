Ещё
На базе ГБОУ Школа №2073 стартовал проект Активное долголетие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На базе ГБОУ Школа №2073 стартовал проект Активное долголетие 

Администрация поселения Вороновское 29 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Участники проекта познакомились с новыми технологиями в рукоделии. Фото: С. Дмитриева
2 апреля, для жителей поселения Вороновское начал работать кружок рукоделия. Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщила организатор внешкольной и внеклассной работы с детьми Светлана Дмитриева.
Занятия проходят на базе образовательного комплекса Школа №2073 в рамках пилотного проекта Правительства Москвы «Активное долголетие». Участники кружка — люди старшего возраста, которые решили скрасить свой досуг, расширить круг общения и возможности развития внутренних ресурсов.
На первом занятии участники проекта познакомились с руководителем кружка Еленой Россихиной, посмотрели презентацию по новым технологиям рукоделия и определились с темой следующего занятия.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Самбисты из поселения завоевали серебро на соревнованиях Представители Молодёжной палаты поздравили ветеранов с Вербным воскресением Конкурс Мистер и Мисс школа-2018 пройдет в ГБОУ Школа 2073
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами130
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение