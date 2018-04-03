На базе ГБОУ Школа №2073 стартовал проект Активное долголетие

Участники проекта познакомились с новыми технологиями в рукоделии. Фото: С. Дмитриева

2 апреля, для жителей поселения Вороновское начал работать кружок рукоделия. Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщила организатор внешкольной и внеклассной работы с детьми Светлана Дмитриева

Занятия проходят на базе образовательного комплекса Школа №2073 в рамках пилотного проекта Правительства Москвы «Активное долголетие». Участники кружка — люди старшего возраста, которые решили скрасить свой досуг, расширить круг общения и возможности развития внутренних ресурсов.

На первом занятии участники проекта познакомились с руководителем кружка Еленой Россихиной, посмотрели презентацию по новым технологиям рукоделия и определились с темой следующего занятия.