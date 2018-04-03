Экс-советник губернатора Широков назначен главой петербургского комитета по делам Арктики

"Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя комитета по делам Арктики Широкова Германа Германовича, ранее занимавшего должность советника губернатора города", — сказал он.

Как ротмечал вице-губернатор Михаил Кучерявый, комитет по делам Арктики будет реализовывать инвестиционную политику по направлениям промышленности, науки, образования и туризма.

Постановление городского правительства о создании комитета по делам Арктики вступило в силу 1 марта текущего года. В нем указывается, что сотрудниками нового ведомства будут 77 человек. Как отметили в правительстве, на юридическое оформление всех необходимых документов потребовалось время, поэтому назначение состоялось только сейчас.

В конце 2017 года Полтавченко сообщил, что в составе городского правительства формируется подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. В Петербурге на протяжении долгого времени формируется интеллектуальный центр управления Арктикой. В городе ведут свою деятельность более 100 предприятий, связанных с этой тематикой.