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Экс-советник губернатора Широков назначен главой петербургского комитета по делам Арктики
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Экс-советник губернатора Широков назначен главой петербургского комитета по делам Арктики 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Комитет по делам Арктики Санкт-Петербурга возглавил советник губернатора Герман Широков, который ранее также был руководителем управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.
"Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя комитета по делам Арктики Широкова Германа Германовича, ранее занимавшего должность советника губернатора города", — сказал он.
Как ротмечал вице-губернатор Михаил Кучерявый, комитет по делам Арктики будет реализовывать инвестиционную политику по направлениям промышленности, науки, образования и туризма.
Постановление городского правительства о создании комитета по делам Арктики вступило в силу 1 марта текущего года. В нем указывается, что сотрудниками нового ведомства будут 77 человек. Как отметили в правительстве, на юридическое оформление всех необходимых документов потребовалось время, поэтому назначение состоялось только сейчас.
В конце 2017 года Полтавченко сообщил, что в составе городского правительства формируется подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. В Петербурге на протяжении долгого времени формируется интеллектуальный центр управления Арктикой. В городе ведут свою деятельность более 100 предприятий, связанных с этой тематикой.
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