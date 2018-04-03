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Мэрия начинает конкурс предпринимателей
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Мэрия начинает конкурс предпринимателей 

ТВ-МИГ 31 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса sxodim.com  С сегодняшнего дня и на протяжении месяца (до 3 мая) мэрия города Владимира принимает от владимирских фирм и частных предпринимателей заявки на участие в конкурсе предпринимательских проектов.
Для победителей конкурса администрация предлагает возместить часть затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга (не более 50%), либо связанных с приобретением оборудования, в сумме не более 300 тысяч рублей в «одни руки».
Заявки принимаются в управлении экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира с 3 апреля по 3 мая по адресу: г. Владимир, ул. Кирова, д.7, каб.205 (тел. (4922) 33 56 58 / 44 75 41).
Подать заявку может любой предприниматель, юридически зарегистрированный на территории областного центра. Помимо заявления в мэрию нужно представить следующие документы:
— технико-экономическое обоснование проекта;
— заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга и графика оплаты лизинговых платежей;
— заверенные банком копии платёжных поручений, подтверждающих уплату первого взноса;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки;
— справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки;
— справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки.
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