Как Тайная канцелярия охраняла Петра I и российский суверенитет

300 лет назад была создана Тайная канцелярия — первый в истории России орган власти, предназначенный для защиты государственной безопасности. Сотрудники этого ведомства помогали царю Петру I избежать заговоров с покушениями и завершать начатые реформы. На базе Тайной канцелярии впоследствии возникла целая плеяда специальных структур, долгие годы игравших важную роль в жизни империи. О зарождении и первых успехах российских спецслужб — в материале RT. 2 апреля 1718 года царь Пётр I официально учредил Тайную канцелярию — новый орган государственной власти, призванный разобраться в деле царевича Алексея, недавно возвращённого из Австрии и подозреваемого отцом в измене. Однако после смерти царского сына Тайная канцелярия не была распущена, а продолжила деятельность в качестве самостоятельного органа государственной безопасности. От антских разведчиков до Преображенского приказа

В 1990-е годы среди журналистов и авторов научно-популярной литературы на постсоветском пространстве появилась мода на искусственное «состаривание» всего, чего только можно. Историю недавно основанных городов стали возводить к палеолитическим стоянкам на их месте, а некоторые украинские патриотические учёные, например, объявили запорожских казаков «родоначальниками подводного флота» на основании того, что те специально нагружали свои чайки (суда), увеличивая их осадку и делая их менее заметными для турецких военных в ходе черноморских рейдов.

Досталось от любителей древности и отечественным спецслужбам. Так, некоторые авторы в погоне за гонорарами и популярностью стали объявлять первыми славянскими разведчиками и контрразведчиками средневековых антских воинов, прятавшихся в озёрах и дышавших через соломинку при выслеживании врага. У профессиональных учёных такой подход вызывал лишь улыбку. Один из историков, комментируя подобные рассуждения, в шутку предложил даже возвести историю отечественных спецслужб к воробьям, при помощи которых княгиня Ольга подожгла древлянский город Искоростень. Определённый функционал, связанный с обеспечением государственной безопасности, разведки и политического сыска, можно усмотреть в службе древнерусских княжеских дружин и опричников Ивана Грозного . Однако вплоть до XVII века его сложно было выделить из массива деятельности по охране правопорядка, обороне и организации внешней политики.

В 1654 году царь Алексей Михайлович учредил Приказ тайных дел, в обязанности которого входило разбирать приходящие на имя государя челобитные и осуществлять общий надзор над административным, военным и дипломатическим аппаратом. Помимо этого руководивший приказом дьяк и подчинявшиеся ему подьячие занимались тем, что сегодня бы назвали политическим сыском и контрразведкой — наблюдением за чиновниками с целью выявления измены, а также борьбой с наветами на государственную власть. После смерти Алексея Михайловича Приказ тайных дел упразднили, однако десять лет спустя, в 1686 году, он был фактически возрождён его сыном Петром Алексеевичем. Юный царь, будучи отстранённым от власти сестрой Софьей, находясь в селе Преображенское, основал канцелярию, занимавшуюся обслуживанием монаршей семьи и управлением потешными полками — Преображенскую потешную избу. По мере сосредоточения Петром в своих руках реальной власти изба превращалась в полноценный орган военного планирования и управления. В 1695 году она была переименована в Преображенский приказ, а ещё год спустя царь наделил ведомство функциями суда и следствия по государственным преступлениям. Руководил работой этой структуры ближайший соратник Петра — Фёдор Ромодановский, демонстрировавший преданность монарху и жестокость по отношению к его врагам. Новое слово в политическом сыске

Большой проблемой для Петра I на определённом этапе его деятельности стало то, что его единственный (до рождения сына у Екатерины) наследник Алексей не поддерживал отцовских реформ и был настроен восстановить в России старые порядки. С рождением у царя в 1715 году второго сына — Петра Петровича — положение Алексея пошатнулось окончательно. После очередного выяснения отношений с отцом он в 1716 году под влиянием своего окружения бежал в Австрию, откуда Пётр сумел его выманить с помощью дипломата Петра Толстого , пообещав царевичу прощение.

На самом деле царь прощать сына не собирался и очень сильно опасался собравшихся вокруг него сторонников старины, поэтому сразу по возвращении наследника в Россию в 1718 году отдал его под следствие.

Верный соратник царя Фёдор Ромодановский к этому времени умер, а наследовавший его должность сын Иван был ещё неопытен и относительно мягкосердечен. Поэтому Пётр принял решение учредить принципиально новый орган власти, предназначенный уже исключительно для политического сыска, — Тайную канцелярию, в которую вошли на правах «министров» вернувший царевича в Россию Толстой и преображенец, гвардии майор Андрей Ушаков

Руководил следствием по делу царевича лично Пётр I. В ходе разбирательств по делу и пыток Алексея Тайная канцелярия вскрыла заговор, который плёл против Петра его соратник Александр Кикин, подговоривший царевича к бегству. Кикина казнили. Сам же Алексей умер, по официальной версии, от удара (сердечного приступа), а по слухам того времени — не выдержав пыток. Однако Тайная канцелярия не была распущена и продолжила свою работу как полноценный орган политического сыска, успев разобрать ещё несколько тысяч дел о государственных преступлениях.

«Этот орган был необходим. Реформы Петра подразумевали под собой коренную перестройку государственной структуры, перестройку самого общества. Это привело к обострению социальных противоречий. Возникла необходимость в структурах, которые могли бы противостоять заговорам, попыткам противодействия петровскому курсу», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов

По его словам, об эффективности петровской Тайной канцелярии говорит уже то, что сам император, в отличие от многих «сменщиков», не пал жертвой заговора, а к слухам о варварстве и нечеловеческой жестокости Тайной канцелярии учёные относятся скептически. По словам Павла Кротова, описывать в современных популярных книгах и телепередачах ужасы петровских времен — хорошо для поднятия рейтингов, но это не научный подход. «До наших дней дошла информация и о разоблачённых оговорах и даже о самооговорах, канцелярия стремилась к установлению истины», — подчеркнул историк. По его словам, Тайная канцелярия «работала по европейским нормам» XVII века. И именно с точки зрения того времени, а не с позиций наших дней, необходимо оценивать её работу. В 1726 году императрица Екатерина I прекратила деятельность Тайной канцелярии как независимого органа, передав её структуру и дела Преображенскому приказу. Защитники России

В 1729 году был ликвидирован и Преображенский приказ. Его функции на время делегировали Сенату. Но очень быстро власти поняли, что без спецслужбы жить нельзя. В 1731 году орган политического сыска был возрождён под названием Канцелярия тайных и разыскных дел. Его возглавил бывший министр Тайной канцелярии Андрей Ушаков. Просуществовала новая структура вплоть до 1762 года и была ликвидирована на волне либеральных реформ Петра III, который вскоре после роспуска канцелярии был свергнут. Но его вдова Екатерина спецслужбу быстро реанимировала — под названием «Тайная экспедиция». По словам Павла Кротова, для эпохи абсолютизма было характерно усиление вмешательства государства в жизнь его подданных.

Тайная канцелярия была порождением эпохи дворцовых переворотов, но она сыграла важную роль в истории, став одним из залогов сохранения суверенитета России, отметил историк.

По мнению профессионалов спецслужб, Тайная канцелярия хоть и не была контрразведывательным органом в современном понимании этого слова, однако деятельность её сотрудников, как и многих других защитников России XVIII — начала XIX века, достойна уважения и изучения.