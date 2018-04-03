Москва представит «Портал поставщиков» на Российском интернет-форуме как «умного» бизнес-помощника

На ежегодном XXII Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля, Москва в качестве «умного» бизнес-помощника представит «Портал поставщиков». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Портал поставщиков — убедительный пример «умного» бизнес-помощника. Представить его на профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что главной темой форума является цифровизация городов и использование искусственного интеллекта», — приводит пресс-служба слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину

В департаменте отметили, что портал как инструмент интересен регионам. По словам Н. Сергуниной, портал «позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса, сделает прозрачными закупки малого объема в регионах». Всего на «Портале поставщиков» в настоящий момент зарегистрировано более 85 тыс. компаний и предпринимателей из всех российских регионов.