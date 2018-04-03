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Вице-премьер Татарстана и министры привлечены за коррупционные нарушения
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Вице-премьер Татарстана и министры привлечены за коррупционные нарушения 

Казанский репортер 1 час назад
По итогам 2017 года к дисциплинарной ответственности были привлечены девять чиновников высшего ранка, в том числе, вице-премьер и министры. О проведенной работе в ответ на вопрос «Казанского репортера» в ходе пресс-конференции рассказал заведующий сектором управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Чиновники получили выговоры и замечания в связи с предоставлением неполных и недостоверных сведений в декларациях о доходах. Кроме того, проверяющие обращали внимание на неурегулированные конфликты интересов. «Это не входит в число тех 370, о которых я говорил. Это именно лица руководящего состава, — отметил Рахимов. — Если говорим о лицах из руководящего состава, то это руководители министерств и один из вице-премьеров РТ». Как ранее сообщал «Казанский репортер», в ходе проверок в прошлом году привлекли 370 муниципальных служащих.
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