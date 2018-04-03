Жители района Черемушки узнают о праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

Глава управы района Черемушки Мурад Бекниязов пригласил жителей района Черемушки на традиционную встречу. Мероприятие пройдет в третью среду месяца, 18 апреля, в 19:00.

На встрече, которая состоится в актовом зале центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение», на Профсоюзной улице, дом 25, корпус 4, обсудят вопрос проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом встречи, начиная с 18:00 представители служб района ответят на вопросы жителей по благоустройству территории, содержанию и эксплуатации жилого фонда, безопасности и правопорядку.